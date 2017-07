Motociclismo, incidente grave per Nieto

L'ex campione motociclistico spagnolo Angel Nieto è rimasto coinvolto, per cause ancora imprecisate, in un incidente stradale mentre era alla guida di un quad a Ibiza. Secondo le prime ricostruzioni del Diario de Ibiza lo spagnolo ha battuto la testa ed è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del Policlinico Nuestra Señora del Rosario.



I medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Il fatto è avvenuto mercoledì mattina nella località di Santa Gertrudis. Il pluriiridato avrebbe tamponato una vettura. Settant'anni, Nieto è stato il re delle piccole cilindrate, ha vinto 90 Gran Premi e 13 Mondiali: il pilota più vincente dopo Giacomo Agostini.