Moto3, a Le Mans cadono tutti: colpa dell'olio...

Unbelievable scenes in #Moto3! Nearly half the field down in one turn!#FrenchGP pic.twitter.com/OneoWHKfce — MotoGP™(@MotoGP) 21 maggio 2017

Fenati, Martin, Mir, Bulega, Guevara, Bastianini, Loi, Antonelli, Arenas, Danilo, Canet, Binder, Toba, Migno, Herrera. No, non è una squadra di calcio. E neppure di rugby, visto che sono in quindici. È semplicemente la lista di piloti di Moto3 caduti al secondo giro del GP di Le Mans. Non è uno scherzo. Alla fine uno di loro ha anche vinto. Mir, per amor di cronaca.



Tutta colpa di Kornfeil, uno dei pochi che non abbiamo nominato: al primo giro è stata la sua moto, dopo un contatto, a perdere olio e sporcare la pista. Così, quando il gruppo è ripassato dalla sesta curva c'è stato uno scivolone generale e piuttosto comico. La gara, ovviamente, è stata sospesa, poi ridotta a 16 giri ed è ripresa con tutti i piloti in pista. E, appunto, ha vinto Mir.