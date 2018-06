Moto 3 Junior, morto il 14enne Andreas Perez

Il circuito del Montmelò produce la terza vittima negli ultimi due anni: dopo Enric Sauri nella 24Ore di Catalogna lo scorso luglio e di Luis Salom nelle prove libere di Moto 2 del 2016, è morto anche Andreas Perez, pilota del Campionato Mondiale Junior di Moto 3. Il pilota 14enne della scuderia Reale Avintia Academy Team era caduto in curva riportando gravi lesioni cerebrali, trasportato in elicottero in ospedale è stato poi dichiarato cerebralmente morto.

Una forta i sentida abraçada a la família i amics de l'Andreas Pérez, així com també a tots els membres de l'equip Reale Avintia Academy. Descansa en pau, Andreas.



