Motegi: Ducati ci riprova con Stoner, altro no dell'australiano

“Abbiamo chiesto a Stoner di prendere il posto di Iannone, ma non ha voluto". Il direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti, svela un retroscena che gela le speranze di tutti quelli che da anni ormai sognano un ritorno in pista dell'ex campione del mondo australiano, che invece continua ad essere coerente con la sua decisione di smettere e a rifiutare ogni proposta della Rossa.

Questo però sembra proprio il rifiuto definitivo perchè Stoner, che avrebbe dovuto sostituire l'infortunato Iannone (la Ducati si presenterà dunque a Motegi con il solo Andrea Dovizioso), ha detto no anche all'eventualità di correre nella sua Australia sul circuito di Philip Island: "E non ci sarà neppure in Australia, nel caso in cui Iannone non dovesse farcela” ha confermato Ciabatti alla Gazzetta dello Sport. Insomma, test a parte, sembra proprio che il sogno degli appassionati di poter rivedere Stoner in pista sia destinato a rimanere soltanto un sogno.