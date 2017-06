Mick Schumacher: "Mio papà è il mio idolo"

Mick Schumacker non ha molti dubbi: "Mio papà è il mio idolo, semplicemente perché è il migliore, è il mio modello". D'accordo, cuore di figlio non mente ma alla fine è lo stesso giudizio di tanti esperti di motori.



Questo è l'unico accenno a Michael Schumacher, ancora convalescente dall'incindente sugli sci di oltre tre anni fa, nell'intervista alla tv tedesca RTL del figlio che comunque dimostra di voler seguire le orme paterne.



Mick ora corre nell'Euro Formula 3 ma pensa in grande: "Voglio diventare campione del mondo in Formula 1, non è un desiderio strano per un giovane pilota. Vedemo cosa mi riserverà il futuro ma di sicuro voglio entrare tra i top driver mondiali".