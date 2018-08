Michael Schumacher sarà trasferito a Maiorca, in una lussuosa tenuta che la moglie dell'ex campione di F1, Corinne, ha acquistato ad Andratx, a circa 20 minuti da Palma de Maiorca. Lo riporta l'Ansa riprendendo l'anticipazione della rivista svizzera "L'Illustré", confermata dal sindaco della cittadina delle Baleari.



"Posso confermare ufficialmente che Michael Schumacher verrà a stabilirsi nella nostra città e che tutto è stato preparato per riceverlo", ha detto alla rivista la prima cittadina, Katia Rouarch.



La lussuosa residenza dove abiterà il sette volte campione di F1 era appartenuta in passato al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. La nuova tenuta, una villa di 3000 mq con giardino, due piscine e dependances per il personale e gli ospiti, oltre uno spazio per l'atterraggio di un elicottero, sarebbe costata trenta milioni di euro.