Mercedes, Wolff: "Abbiamo tre nomi per il dopo Rosberg"

"Ora abbiamo solo tre nomi sulla nostra lista": così il responsabile corse della Mercedes, Toto Wolff, al quotidiano svizzero di lingua tedesca Blick commenta le voci sul dopo Rosberg. Il dirigente austriaco ha ripetuto che sarebbe stato più facile avere più tempo a disposizione: "Se Nico ce lo avesse detto prima, ora sarebbe più facile - ammette - Ora dobbiamo prendere una decisione intelligente e adesso abbiamo solo tre nomi sulla nostra lista". Nomi Wolff non ne fa, ma non è un mistero che i piloti in lizza sono quelli di Wehrlein, Bottas e Alonso. Wolf ha detto comunque che adesso passerà qualche giorno di vacanza nella sua casa di Ermatingen sulla sponda svizzera del Lago di Costanza e lunedì avrà un un incontro a Brackley con altri dirigenti del team esecutivo per discutere e cercare di chiudere il cerchio.



In questa momento dell'anno sono pochi i piloti liberi per il prossimo anno e Wolff stesso ammette che farlo nel 2018 sarebbe la scelta più facile: "A quel punto la situazione sarebbe più semplice, visto che ci sono molti buoni piloti senza contratti". Tra questi tre campioni del mondo (Vettel, Raikkonen e Alonso), oltre a Bottas e Perez, mentre Hulkenberg ha ancora due anni di collaborazione con Renault. I due piloti Red Bull, Ricciardo e Verstappen, sono sotto contratto fino alla fine del 2018.