Max Biaggi esce dall'ospedale: "Torno a correre? Magari no..."

Un altro regalo di compleanno, 24 ore dopo. Max Biaggi torna a casa: il pilota nel pomeriggio è stato dimesso dall'ospedale romano San Camillo, dove era ricoverato dal 9 giugno per un incidente avvenuto sul circuito Sagittario di Latina. "Sono felice, felice. Vado a casa. Non credo che andrò a Montecarlo. Per ora penso di rimanere a Roma", ha detto l'ex campione mondiale di motociclismo.



Ai cronisti che gli chiedevano se dopo l'incidente continuerà a correre, Biaggi ha risposto: "Non ci ho ancora pensato, magari! magari no! vedremo! L'importante è guarire". Poi rivolgendosi alla compagna, la cantante Bianca Atzei, ha aggiunto: "È preoccupata perché ho detto così".



"I tifosi sono stati fantastici e mi sono stati vicini in questi lunghi 17 giorni in cui non mi potevo muovere ed ero sul letto della Rianimazione, non mi hanno fatto sentire solo", ha aggiunto Max Biaggi uscendo dall'ospedale San Camillo. "Direi che mi sono abbastanza spaventata, però adesso c'è la ripresa. Grazie a tutti per l'affetto con tutto il nostro cuore", ha detto invece Bianca Atzei.