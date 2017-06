Marc Marquez show anche fuori dalle piste. Il campione del mondo di MotoGp ha dato spettacolo in Austria, nei pressi di Salisburgo, sfrecciando sulla neve con la sua Honda RC213V dotata per l'occasione di gomme chiodate. Il pilota spoagnolo non sembra vedere l'ora dell'inziio della nuova stagione, previsto tra circa due settimane con i primi test ufficiali.

