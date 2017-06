Marchionne: "Alfa Romeo in Formula 1 e Ferrari in Formula E"

Doppia novità possibile nel mondo dei motori. "Abbiamo bisogno di essere coinvolti nella Formula E, perché l'elettrico via ibrido sta per diventare parte del nostro futuro". Lo ha affermato l'a.d. di Fca e presidente della Ferrari, Sergio Marchionne, in un'intervista ad "Auto", la rivista ufficiale della Federazione internazionale d'automobilismo.



"L'altro obiettivo - ha detto ancora il manager - è vedere un giorno l'Alfa Romeo tornare a correre in Formula 1, perché io credo fermamente che è quello il posto dove questo marchio dovrebbe essere. In questa fase, non so quanto è probabile che una di queste due cose accadrà. Ma il fatto che ne stiamo parlando è un buon segno in sé".