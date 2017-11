Macao Gp, spaventoso incidente: Daniel Hegarty perde la vita

Daniel Hegarty, pilota britannico di trentuno anni, ha perso la vita in uno spaventoso incidente nel corso del sesto giro del Gran Premio di Macao. Hegarty è finito contro le barriere all’esterno di una curva, perdendo il casco: è stato trasportato immediatamente in ospedale, ma i traumi gravissimi riportati nell’impatto contro le barriere ne hanno appunto causato la morte.

Le condizioni di Hegarty erano subito apparse disperate anche ai suoi colleghi, che si erano immediatamente fermati sul luogo dell’incidente, tanto che Glenn Irwin, poi dichiarato vincitore, era rientrato in lacrime ai box. Hegarty, originario di Nottingham, era alla sua seconda partecipazione al Gran Premio sul pericolosissimo circuito cittadino dell’ex colonia portoghese, l’anno scorso aveva tagliato il traguardo in 16esima posizione ed era uno dei piloti più assidui al Tourist Trophy dell’Isola di Man. L’ultimo pilota motociclistico a rimanere ucciso in gara era stato il portoghese Luis Carreira cinque anni fa.