L'account ufficiale di Michael Schumacher sbarca su Twitter

Senza annunci o comunicati, su Twitter è stato inaugurato il profilo ufficiale di Michael Schumacher. L'iscrizione risale a novembre ma solo il 15 dicembre è stato pubblicato il primo tweet: nel flusso compaiono foto dell'ex pilota di Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes con gli hashtag #KeepFighting e #TeamMichael.



Questa è la via scelta dalla famiglia di Schumi, da sempre molto riservata verso i media, per tenersi in contatto con i tanti tifosi che attendono sempre con ansia nuove buone notizie dopo il grave incidente sugli sci di quasi tre anni fa (era il 29 dicembre 2013) e per il quale il tedesco sta ancora affrontando una delicata riabilitazione.

IL PRIMO TWEET DELL'ACCOUNT DI SCHUMI