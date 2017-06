Kimi-Vettel, sfida a beach volley: tecnica rivedibile, ma le compagne...

Brasile vuol dire Gp di Interlagos, l'ultimo della stagione, ma è anche (e forse soprattutto) sinonimo di spiagge, belle ragazze e partite di beach volley. Così i ferraristi Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, in occasione della trasferta della F1 a San Paolo, hanno deciso di concedersi una giornata di relax sottorete: tecnica perlomeno rivedibile per i due piloti, che però erano in ottima compagnia...