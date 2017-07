In Austria trionfa Bottas. Vettel arriva 2° e vola a +20

Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Austria di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Vettel. Sul terzo gradino del podio la Red Bull di Ricciardo. Quarto posto per l'altra Mercedes di Hamilton davanti al ferrarista Raikkonen.



Per il finlandese è la seconda vittoria in carriera, un successo ottenuto quasi sul filo di lana, visto che Vettel, dopo un lunghissimo inseguimento, lo aveva quasi raggiunto. Grande gara anche di Hamilton, partito in ottava posizione e risalito in graduatoria, con una condotta di gara molto aggressiva: l'inglese ora però perde terreno nella classifica piloti, il primo posto occupato dal tedesco della Ferrari (a quota 171) è lontano 20 punti. Seguono Bottas a 136 e Ricciardo a 107.



Nel mondiale costruttori invece, in testa c'è la Mercedes con 287 punti, seconda è la Ferrari con 254, poi la Red Bull con 152.



Alla partenza le monoposto di Verstappen e di Alonso sono venute a contatto. Pezzi e rottami sono volati sulla pista, poi Verstappen è stato costretto al ritiro, subito dopo si è fermato anche lo spagnolo.