Il ritorno di Hakkinen: sarà socio ambasciatore della McLaren

L'ex pilota di Formula 1 Mika Hakkinen, due volte campione del mondo, torna alla McLaren come Partner Ambassador, socio ambasciatore, con un accordo pluriennale. Lo comunica sul proprio sito la scuderia inglese, oggi motorizzata Honda, precisando che il 48enne finlandese lavorerà a stretto contatto con il direttore esecutivo del team Zak Brown e con lo staff addetto al marketing, oltre che con il direttore generale di McLaren Automotive, Mike Flewitt.



"Ho sempre considerato la McLaren la mia casa in Formula 1 - sono le parole del "Finlandese volante" riportate sempre sul sito - Tutti i membri del team sono sempre rimasti nel mio cuore. Gli ultimi anni per la McLaren non sono stati facili, ma credo che tornare in alto sia solo una questione di "quando" e non di "se". Ed io voglio fare la mia parte affinchè ciò avvenga. Questo ritorno è stata una decisione facile per me".



Da pilota della McLaren, Hakkinen ha corso 130 Gran Premi tra il '93 e il 2001, vincendone 20 e aggiudicandosi il Mondiale piloti nel '98 e nel '99. Memorabili i suoi duelli con il ferrarista Michael Schumacher. Il debutto era avvenuto con la Lotus nel '91, con cui disputò 35 Gp in due stagioni.