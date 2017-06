Iannone si deve arrendere: niente Gran Premio di San Marino

Niente da fare per Andrea Iannone: il pilota della Ducati salterà le qualifiche odierne e il Gran Premio di San Marino in programma domani sul circuito di Misano Adriatico (Rimini): l'abruzzese non ha superato il controllo medico di stamani. Ieri, in seguito alla caduta nel corso delle prime prove libere, Iannone aveva riportato una microfrattura alla terza vertebra toracica; l'infortunio, tuttavia, ritenuto leggero, aveva fatto sperare che limitasse il suo forfait alla seconda sessione. Oggi, invece, la "doccia fredda" sancita dal dottor Eraldo Berardi del centro medico di Misano dove, pur confermando la lievità del problema, si è preferito non correre rischi.