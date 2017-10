Iannone: "Non ho dormito per parecchio tempo per la Suzuki"

Sedicesimo posto in classifica con soli 37 punti conquistati. Numeri impietosi per Andrea Iannone a bordo della Suzuki. Il pilota italiano in un lungo post su Instragram parla dei problemi incontrati finora ("La verità è che è che non ho dormito per parecchio tempo, la verità è che quest’anno è stato difficile, e lo sarà ancora, veramente dura") ma garantisce che non ha alcuna intenzione di mollare: "Non mi arrendo e non smetto mai di crederci".