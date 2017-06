Hayden, spunta un video: non avrebbe dato la precedenza

Non ci sono novità sulle condizioni di salute di Nicky Hayden, che continua ad essere in coma famarcologico ma in una situazione così grave e delicata da impedire ai medici di intervenire sull'ematoma e quindi ridurre i danni al cervello. Si segnala però qualche passo in avanti sul fronte delle indagini: secondo quanto riportato da Rimini Today, sarebbe spuntato un filmato che mostra come il pilota americano non abbia dato precedenza all'automobilista che poi lo ha investito nel pomeriggio del 17 maggio.



Nelle immagini di una camera di videosorveglianza di un'abitazione a pochi metri dall'incidente, si vedrebbe Hayden andare dritto all'incrocio senza fermarsi mentre, alla sua sinistra (e quindi con diritto di precedenza salvo altra segnaletica), spunta la Peugeot guidata dal 30enne di San Giovanni in Marignano, di cui non si sa ancora la velocità effettiva. Per gli inquirenti, Hayden potrebbe essere stato distratto dalla musica sentita tramite gli auricolari e non essersi accorto della vettura che stava arrivando.