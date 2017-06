Hayden, indagato l'investitore: "Prego che Nicky ce la faccia"

Mentre dall'ospedale Bufalini di Cesena, dove Nicky Hayden è ricoverato da mercoledì dopo il grave incidente, non arrivano novità sul pilota americano che rimane stabile ma gravissimo anche se ci sono segni di una minima attività cerebrale, continuano le indagini sull'accaduto.



Il ragazzo di 30 anni di Morciano di Romagna che ha investito il pilota della Honda Superbike è risultato negativo all'alcol test mentre si attendono ancora i risultati tossicologici. Il sostituto procuratore Gengarelli ha aperto un fascicolo per lesioni stradali iscrivendo come indagato il 30enne che avrebbe raccontato ai legali di pregare perché Nicky ce la faccia e di non riuscire a pensare ad altro. Il padre del ragazzo ha chiesto di poter incontrare i familiari di Hayden, dato che in ospedale ci sono anche la fidanzata Jacqueline, la mamma Rose e il fratello Tommy.



Intanto si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente: sul selciato non c'è traccia di frenata e bisogna capire se Hayden, al momento dell'incidente, stesse sentendo musica dagli auricolari.