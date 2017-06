Hayden e Marquez insieme a Philip Island: "Insegna due cose al ragazzino"

Hey old man @NickyHayden

Will you show this kid a thing or two hear he might be good one day



Classic picture! Pumped the 69s back pic.twitter.com/Bfb8CAj3E6 — Chad Reed (@CRtwotwo) 18 ottobre 2016

10 anni dopo ancora loro. Nicky Hayden (classe 1981) e Marc Marquez (classe 1993) saranno compagni di squadra sul circuito di Philip Island al Gran Premio d'Australia, poichè l'americano prenderà il posto dell'infortunato Dani Pedrosa (clavicola rotta).

Come dimostra il profilo Twitter del campione del mondo 2006, non sarà la prima volta che i due si incontrano: quando infatti il pilota statunitense era da poco arrivato alla Honda, aveva posato per una foto con il piccolo Marc, che allora era un suo fan e studiava per diventare il numero uno.

Il tweet sulla pagina di Hayden arriva direttamente dal profilo del tre volte campione del mondo di Supercross Chad Reed, che ci scherza su: "Hey vecchio Nicky, insegna a questo ragazzino una cosa o due, potrebbe diventare bravo un giorno....". Anche se il ragazzino in questione nel frattempo è scresciuto, ha vinto 5 Mondiali e di sicuro non ha bisogno di consigli, Hayden ha raccolto la "sfida" ritwittando il messaggio di Reed e, a 10 anni dal titolo di campione del mondo, è pronto a tornare in pista con il suo "dream team".