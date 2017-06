Hamilton: "Voglio essere The Greatest come Muhammad Ali"

"Spostare i limiti è il mio obiettivo". Lewis Hamilton, del resto, ha scelto di fare il pilota di Formula 1 per mestiere. Ma i limiti di cui parla nell'intervista a GQ sono anche altri. Ecco alcuni stralci tra la relazione con Dio, la vita notturna e i traguardi in pista.



"'Riuscire a guidare come faccio io, in mezzo a venti piloti affamati, è un dono. È un regalo di Dio che non ho voluto sprecare: per me stesso, per la mia famiglia, in onore del destino. Sono cattolico, sono un uomo di fede e prego più volte al giorno, quando mi sveglio, quando vado a letto e prima di ogni pasto. Ho una relazione stretta con Dio''.



''Sono cresciuto sentendomi ripetere che non ce l'avrei mai fatta. E da quel giorno, provare alle persone che si sbagliano mi dà gran gusto. La vecchia generazione di piloti viveva così: sveglia, gara, cena, letto. Stop. L'unico modo per essere competitivi, dicevano, è quello lì. Ecco, mi vorrebbero quadrato, omologato. Andare alle sfilate di moda a Milano, una settimana prima dell'inizio della stagione, non è accettabile? Io ci vado. Uscire la sera che precede un GP? Lo faccio, e poi mi presento in pista e corro al meglio"



'Se il tuo obiettivo è diventare il più grande, la pressione da gestire è quasi inimmaginabile. C'è la competizione, feroce in sé. E poi ci sono i media, che nella sconfitta cercano di approfittarne e infieriscono. Nel cuore e nella mente è come se si liberasse l'energia di una bomba atomica. Io correrò per tutto il tempo necessario a diventare il migliore di sempre, a essere The Greatest, come Muhammad Ali".