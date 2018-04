Hamilton: "Vettel, ti tolgo il sorriso dalla faccia"

Conoscete tutti il bottone magico della Mercedes? Senza perderci in tecnicismi, è un valore aggiunto dell'auto a disposizione di Lewis Hamilton, secondo molti il segreto del successo delle ultime stagioni. Ma in conferenza stampa, dopo aver dominato le qualifiche del GP d'Australia, il campione del mondo ha garantito: "Posso assicurare che non ero in modalità 'festa': ho usato la stessa mappa in Q2 e Q3, non c'era nessun bottone o mappa extra con cui avessi a che fare".



Sebastian Vettel, accanto a lui, l'ha stuzzicato con sarcasmo: "E allora cosa facevi prima?", gli ha ripetuto due volte. E Lewis ha risposto per le rime: "Facevo il giro veloce, così potevo cancellarti il sorriso dalla faccia". Ultima battuta appannaggio del tedesco: "Lo so, lo so. Sei libero di fare festa stasera, io spero di farla domani, magari con Kimi". Un bel modo per accendere la rivalità a inizio stagione.