Hamilton scuote la Formula 1: "A fine anno potrei smettere"

Lewis Hamilton lancia una bomba e scuote il circus della Formula 1. Il tre volte campione iridato, nel corso di un'intervista al magazine della Fia, 'Auto', ammette candidamente che a fine stagione potrebbe decidere di ritirarsi e incendia la vigilia del Gp di Azerbaigan, in programma il prossimo weekend sul circuito di Baku.

"Il mio destino è nelle mie mani - ha dichiarato l'inglese - Non amo fare piani perché non so cosa mi aspetta dietro l'angolo, ma potrei decidere di ritirarmi alla fine di questa stagione. E l’eredità che lascerei sarebbe meno pesante se decidessi di smettere tra cinque anni? Non lo so, chi può dirlo".

A prescindere dalla decisione che prenderà a fine stagione, Hamilton ha un unico obiettivo: eguagliare la grandezza del suo mito Ayrton Senna. "So solo che voglio diventare come lui - ha detto - Essere riconosciuto come un pilota duro ma corretto. Vorrei che la gente mi ricordasse nella stessa maniera. È quello che ho sempre desiderato da quando ho cominciato a correre. Spero che quando mi ritirerò la gente rispetterà il mio impegno, la mia abilità e il mio stile di guida, come quelli di Ayrton".

A giudicare dalle dichiarazioni che seguono però il ritiro non sembra così prossimo, Lewis in macchina si diverte ancora tanto, specialmente quest'anno: "Adesso ci divertiamo di più perchè c'è una concorrenza maggiore - ha detto - Combattere con un'altra squadra è anche più facile. Quando la competizione è tutta all'interno di un team è come un grande vortice e la tensione diventa sempre più forte".