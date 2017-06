Hamilton: "Sarà battaglia serrata". Vettel: "Gara emozionante"

"E' stata una gara emozionante, mi sono molto divertito. Peccato all'inizio per l'ingresso della safety car proprio quando le gomme erano entrate in temperatura. Sono rimasto bloccato nel trenino, ero arrabbiato. Il mio obiettivo era raggiungere Hamilton, quindi ho dovuto fare dei sorpassi, prima su Kimi poi su Ricciardo, con il quale abbiamo avuto un bel duello". Sebastian Vettel mostra soddisfazione dal podio del Gp della Cina. "Ho fatto di tutto per passare Daniel - prosegue il tedesco della Ferrari - è stato molto divertente. Lui mi ha bloccato all'interno, quindi ho provato all'esterno e lì per fortuna mi ha lasciato spazio, poi ci siamo toccati ma è andato tutto bene. Poi ho cercato di inseguire Lewis, ma ad ogni mio giro veloce lui reagiva".



Dal canto suo Hamilton fa i complimenti a Vettel "ma soprattutto a questo ragazzo qui.... Ha fatto davvero una gran gara". Il pilota della Mercedes, vincitore del Gp della Cina, si congratula sul podio, abbracciandolo, con il giovane olandese della Red Bull, Max Verstappen, arrivato terzo con una grande rimonta dalla 16.ma posizione in griglia. "Sarà un campionato equilibrato, forse il più equilibrato di quelli cui ho partecipato - continua l'inglese -. Con Vettel negli ultimi giri ci siamo scambiati il giro veloce e sono convinto che il Mondiale sarà molto emozionante, una battaglia molto serrata. Le macchine sono più belle e divertenti da guidare".