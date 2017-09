Hamilton 'provoca': "Felice di scoprire le debolezze di Vettel"

Lewis Hamilton punge, almeno in parte, Sebastian Vettel. "Alla fine è fondamentale avere rispetto per le persone contro le quali si gareggia. Sebastian è sicuramente un atleta incredibile, e sinceramente lo considero tra i migliori piloti che ci siano mai stati. Ma è fantastico aver visto emergere alcune debolezze durante la stagione. E gliene sono grato particolarmente per l'ultima". Così il pilota inglese della Mercedes nel corso di un'intervista a Jonathan Ross, una delle star della tv inglese.



Esplicito il riferimento a quanto accaduto nel Gran Premio di Singapore, quando il tedesco della Ferrari è uscito subito dopo un incidente che ha coinvolto il suo compagno di squadra Raikkonen oltre a Verstappen: l'harakiri della Rossa ha permesso ad Hamilton di volare a +28 nella classifica mondiale. Un allungo che ha decisamente galvanizzato il britannico: Vettel risponderà alle parole del rivale o preferirà replicare in pista?