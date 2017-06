Hamilton e Rosberg: il tweet della pace dell'inglese

Un tweet per stemperare le polemiche che erano divampate nel box Mercedes dopo l'ultimo Gp del Mondiale. Lewis Hamilton fa il primo passo e tende la mano al compagno di squadra oltre, seppur in maniera indiretta, a tutto il team tedesco. Lo fa non con una conferenza stampa ma, come ormai ci ha abituato, tramite il suo social preferito, Twitter. Nel cinguettio il pilota inglese inserisce una foto di parecchi anni fa che lo ritrae (giovanissimo) in compagnia di Rosberg. "Ci eravamo detti allora che saremmo diventati campioni, ora lo siamo entrambi! Congratulazioni Nico, hai fatto tutto quello che un campione doveva fare. Ben fatto".



Una secchiata d'acqua sull'incendio che era scoppiato dopo il comportamento tenuto in gara ad Abu Dhabi da Hamilton, a cui erano seguite le dichiarazioni bellicose di Toto Wolff. Per ora, in casa Mercedes, sembra essere tornata la calma. Almeno fino alla prossima stagione.

We said we'd be champions back then, now we both are! Congratulations Nico, you did everything a champion needed to do. Well deserved pic.twitter.com/CIFPw1K2Fq — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 30 novembre 2016