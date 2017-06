Gp Singapore F1, vince Rosberg davanti a Ricciardo e Hamilton

Nico Rosberg su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Singapore. Il tedesco ha preceduto la Red Bull di Daniel Ricciardo e il compagno-rivale Lewis Hamilton. Quarta la Ferrari di Kimi Raikkonen. Quinta posizione per la Ferrari di Sebastian Vettel che era partita dal fondo della griglia a causa di un problema alle sospensioni accusato nelle qualifiche di ieri. Sesta la Red Bull di Max Verstappen davanti alla MacLaren di Fernando Alonso ed alla Force India di Sergio Perez. Nona la Toro Rosso di Daniil Kvyat davanti alla Renault di Kevin Magnussen.



Grazie al trionfo nel Gran Premio di Singapore, Nico Rosberg ritorna in testa al campionato mondiale piloti. Il tedesco vola a quota 273 punti sorpassando Lewis Hamilton, terzo al Marina Bay Circuit, e ora secondo in classifica a quota 265 punti.