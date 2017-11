Gp Macao, maxi incidente: fuori in 12 in un colpo solo

Un primo giro davvero col botto nella manche di qualifica nel GT Fia che si corre questo fine settimana a Macao e che ha visto trionfare l'italiano Edoardo Mortara (Mercedes AMG) davanti alla BMW di Augusto Farfus e all'altra Mercedes AMG di un altro pilota di casa nostra, Raffaele Marciello. Ma la corsa verrà ricordata soprattutto per l'incredibile incidente del primo giro causato dalla carreggiata ristretta: Juncadella è finito contro le barriere e ha di fatto bloccato il passaggio alle vetture che sopraggiungevano: si è creato così uno spaventoso ingorgo che ha costretto al ritiro ben 12 piloti. La gara è stata sospesa per rimuovere tutte le auto coinvolte.

That's my onboard! Check how impossible is to avoid this type of crash... pic.twitter.com/MipeIgFA02