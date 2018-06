Gp Francia, le qualifiche: Hamilton-Bottas davanti, Vettel terzo

Prima fila Mercedes nel Gran Premio di Francia. Sul circuito di Le Castellet, Lewis Hamilton ha conquistato la pole position (1:30.'029) precedendo il compagno di scuderia Valtteri Bottas (1:30.147), le Frecce d'argento sembrano avere anche un migliore passo gara visto l'1:30.645 fatto dall'inglese con le supersoft nel Q2 mentre in Q3 hanno usato ovviamente tutti le ultrasoft. Terza posizione per la Ferrari di Sebastian Vettel (1:30.400), mentre l'altra Rossa di Kimi Raikkonen (1:31.057) scatterà dalla sesta piazza.



Quarta posizione sulla griglia di partenza per la Red Bull di Verstappen che partirà davanti al compagno di scuderia Ricciardo. Settimo Sainz su Renault davanti alla Sauber di Leclerc ed alla Haas di Magnussen. Chiude la top ten l'altra Haas di Grosjean che nel Q3 non ha girato per un incidente, costringendo anche all'interruzione della sessione per qualche minuto.