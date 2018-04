GP Bahrain, pole di Vettel davanti a Raikkonen

Prima fila targata Ferrari nel Gran Premio del Bahrain. Sebastian Vettel ha conquistato la pole position ( la 51.a nella sua carriera) con il tempo di 1'27"958, davanti al compagno di scuderia Kimi Raikkonen, secondo a solo un decimo di distanza.



Terzo tempo per la Mercedes di Valtteri Bottas che ha preceduto Lewis Hamilton: il pilota inglese partirà dalla nona posizione a causa della penalità di 5 posti per aver sostituito il cambio.



Quarta posizione nella griglia del Gp del Bahrain per la Red Bull di Ricciardo davanti alla Toro Ross di Gasly e la Haas di Magnussen. Ottava la Renault di Hulkenberg. Chiude la top ten la Renault di Sainz Junior.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): A first pole of 2018 for Sebastian Vettel #BahrainGP #F1 #Quali pic.twitter.com/sRcBUfFtnY — Formula 1 (@F1) 7 aprile 2018