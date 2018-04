Formula E, il ritorno di Nico Rosberg: in pista a Berlino

let’s rock Berlin!!! will be driving the @FIAFormulaE #Gen2 car at the #BerlinEPrix next month. let’s see if I still got it pic.twitter.com/yoRuJwCTbc — Nico Rosberg (@nico_rosberg) 10 aprile 2018

Nico Rosberg prepara l grande ritorno in pista. A un anno e mezzo dal ritiro dalla Formula 1, il campione del mondo 2016 ha annunciato che sarà in pista a Berlino in occasione dell'E-Prix di Formula E che si svolgerà il 19 maggio. Avrà uno slot per testare la Gen2, la nuova generazione di auto elettriche della Formula E. "Sono davvero entusiasta di tornare a guidare in pista, e di farlo con una Gen2. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa", ha detto Rosberg annunciando il proprio ritorno.