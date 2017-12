Formula E ad Hong Kong, Bird vince in solitaria

Vittoria in solitaria in gara-1 sul circuito cittadino di Hong Kong per Sam Bird (DS Virgin Racing) nel primo gran premio stagionale di Formula E, esclusiva Mediaset. Il pilota britannico ha superato al 20° giro Sebastian Vergne (Techeetah), partito in pole position, e non ha più mollato la prima posizione fino al traguardo. Sul podio anche Nick Heidfeld (Mahindra) mentre Edoardo Mortara ha chiuso nono con Luca Filippi dodicesimo. Male il campione del mondo in carica Lucas Di Grassi, terzultimo.



Il primo appuntamento riserva subito un colpo di scena: dopo poche curve Lotterer va a sbattere e costringe al trenino chi è dietro lui, la direzione gara decide per la bandiera rossa con ripartenza dietro Saftey Car. Dopo il nuovo via, Di Grassi è costretto ad anticipare il cambio macchina e di fatto rovina la gara mentre Bird sorpassa Vergne involandosi al traguardo, il pilota francese poi contiene Heidfeld prendendo comunque la seconda posizione. Per Bird la gara-2 di domani occasione per riconfermarsi, per tutti gli altri sarà una sorta di rivincita.

.@sambirdracing wins the 2017 FIA Formula E HKT Hong Kong E-Prix, with @JeanEricVergne and @NickHeidfeld make up the top three #HKEPrix pic.twitter.com/y1v8oYXIXK — FIA Formula E (@FIAFormulaE) 2 dicembre 2017