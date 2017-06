Formula 3, Mick Schumacher con la Prema nel 2017

Una bella novità scalda il mondo dei motori: Mick Schumacher correrà l'Europeo F3 con il team Prema. Il figlio dell'ex ferrarista, entrerà dunque a far parte del team italiano, a 17 anni, dopo aver gareggiato nel campionato tedesco F4 2015 - vincendo una gara - e in quello tedesco e italiano nel 2016 - chiudendo entrambe le serie al secondo posto dietro a Joey Mawson e Marco Siebert.



"La F3 sarà un salto in avanti ideale per me, non vedo l'ora di cominciare. Sono contento di correre con la Prema che è un team molto professionale in cui potrò imparare molto", il commento del giovane Schumacher. compagni di scuderia del tedesco saranno il britannico Callum Illott e il cinese Guan Yu Zhou, pilota della Ferrari Driver Academy.