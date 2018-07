Formula 1, ufficiale: Hamilton-Mercedes fino al 2020

Lewis Hamilton ha firmato: sarà un pilota della Mercedes fino al 2020. La casa automobilistica tedesca ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto che lascerà il campione del mondo in carica sulla stessa auto per altri due anni: "Questo rinnovo è stata una formalità da quando ne abbiamo parlato lo scorso inverno. Faccio parte di questa famiglia da 20 anni e non sono mai stato più felice in una squadra di quanto lo sia ora"



"Siamo sulla stessa lunghezza d'onda dentro e fuori la pista e spero di vincere ancora in futuro. Credo che la Mercedes sia il posto giusto dove stare nei prossimi anni: per quanto abbiamo vinto tanto dal 2013, la Mercedes è più affamata che mai. La passione che brucia dentro di me è condivisa da ogni singolo membro di questo gruppo". Lo spirito giusto per recuperare i 7 punti di ritardo da Vettel.