Formula 1, trionfo Hamilton in Germania. Vettel fuori al 52° giro

Scossone nel Campionato Mondiale di Formula 1 dopo il Gp di Germania. Lewis Hamilton (partito in settima fila) ha disputato una grandissima gara approfittando poi dell'incidente occorso a Sebastian Vettel, andato contro le barriere al 52° giro (su 67 complessivi) a causa della pioggia quando era davanti a tutti.



Il pilota della Mercedes si è così portato al comando e ha vinto precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas e l'altro ferrarista Kimi Raikkonen. Con questo successo l'inglese torna in testa alla classifica con 17 punti di vantaggio su Vettel (alla vigilia il tedesco comandava con 8 lunghezze sul rivale).



REPRIMENDA PER HAMILTON

Nessuna penalità ma solo una reprimenda per Lewis Hamilton, messo oggi sotto investigazione - a fine gara ad Hockenheim - dalla Direzione corsa per aver oltrepassato la linea che separa la pit-lane dalla pista, mossa vietata dal codice sportivo internazionale. Il pilota Mercedes ha ammesso l'errore ma si è giustificato ricordando che "c'era confusione". I commissari lo hanno solo 'ammonito' considerato, hanno spiegato, che non c'era alcun pericolo per gli altri piloti.

RACE CLASSIFICATION (Chequered flag)



Hamilton weathers the storm to take win number four of 2018!#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/48pO4PnPw1 — Formula 1 (@F1) 22 luglio 2018

L'INCIDENTE DI VETTEL