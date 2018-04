Formula 1, test Barcellona: Vettel e la Ferrari da record

Buone notizie per la Ferrari da Barcellona dove, sul circuito del Montmelò, sono in corso i test pre-stagionali della Formula 1: nel terzo giorno di prove, grande prestazione di Sebastian Vettel che, con le nuove gomme Hypersoft dalla banda rosa, ha battuto il record del tracciato girando in 1'17''182 (al quarto giro sotto l'1'18'').



Alle spalle del tedesco la Haas (motorizzata Ferrari) di Magnussen con gomme supersoft in 1'18''360 e la Toro Rosso di Gasly (1'18''363 con le hypersoft). Seguono Hulkenberg e Sainz su Renault, davanti a Vandoorne (McLaren) ed Ericsson (Sauber-Alfa Romeo).



Indietro le Mercedes di Bottas e Hamilton, ottavo e nono con tempi intorno all'1'19''500, ma che hanno girato con gomme medie. Oltre a Ferrari e Mercedes, anche la Red Bull è riuscita a mettere insieme oltre 180 giri in questa giornata di test. Oltre 100 giri per la McLaren che si mette così alle spalle i primi giorni di affidabilità.