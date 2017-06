Formula 1, Rosberg vince e recupera su Hamilton

Sesta vittoria stagionale per Nico Rosberg, che a Spa tiene distante il compagno di squadra Hamilton (terzo dopo una strepitosa rimonta: partiva ultimo per aver sostituito la Power Unit) e si rilancia definitivamente in ottica campionato. In mezzo alle Mercedes, la Red Bull di Daniel Ricciardo mentre la gara di Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen è stata rovinata dal contatto delle due Ferrari con Verstappen alla prima curva: polemiche per l'ingresso deciso - quasi al limite - del pilota Red Bull e bandiera rossa, alla fine sesto il tedesco e nono il finlandese.



Incidenti anche per Ericsson, Sainz, Button e Wehrlein tanto che dopo due giri di Safety Car per il botto di Magnussen, la gara viene interrotta per permettere la riparazione delle barriere della pista. Dopo la ripartenza, rimonta di Hamilton a parte, accade poco: ottimo quarto posto per la Force India di Nico Hulkenberg, a punti anche il compagno Perez.