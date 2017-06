Formula 1, Rosberg trionfa in Giappone davanti a Verstappen e Hamilton

La Mercedes di Nico Rosberg ha vinto il Gran Premio del Giappone. Il pilota tedesco, leader del Mondiale, ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e la Stella d'argento del compagno-rivale Lewis Hamilton. Quarta la Ferrari di Sebastian Vettel davanti all'altra Rossa di Kimi Raikkonen. Sesta posizione per la Red Bull di Ricciardo che ha preceduto le Force India di Perez e Hulkenberg. Nona la Williams di Massa davanti al compagno di scuderia Bottas.



Con il successo di Rosberg e la terza posizione di Hamilton nel Gp del Giappone, la Mercedes conquista matematicamente il Mondiale di Formula 1 Costruttori con quattro gare d'anticipo sul termine della stagione 2016. Il team tedesco a quota 593 punti è davanti alla Red Bull (385) e alla Ferrari (335).

ROSBERG: "E' SPECIALE VINCERE QUI"

"E' speciale vincere su questa pista leggendaria, complimenti a tutti per la vittoria del campionato costruttori''. Con queste parole Nico Rosberg festeggia la sua prima vittoria a Suzuka che lo lancia sempre di più vicino al titolo con 33 punti di vantaggio sul compagno-rivale Hamilton a quattro gare dalla fine. ''Grazie a tutti i tifosi per lo spettacolo sugli spalti, farò un po' di festa ma non troppo perchè la stagione è ancora lunga. Farò in modo - conclude scherzando sul podio del Gp del Giappone Rosberg - che Ricciardo non vinca più, non voglio più bere dalla sua scarpa''.