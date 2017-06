Formula 1, Rosberg trionfa a Monza. Vettel sul podio

Niente Ferrari sul gradino più alto del podio a Monza, a dominare il gran premio italiano di Formula 1 sono ancora le Mercedes anche se questa volta è Nico Rosberg a precedere Lewis Hamilton. Il tedesco, prima vittoria nel gp italiano, scavalca l'inglese autore di una brutta partenza (che lo retrocede sino al sesto posto) e conduce la gara fino in fondo: con questo successo si porta a due soli punti dal compagno di squadra in vista del rush finale.



E' comunque festa in casa Ferrari, il terzo posto di Sebastian Vettel riporta il podio a Maranello dopo 4 gare a secco anche se Ricciardo (5°) dista ancora 18 punti in classifica generale mentre Kimi Raikkonen riesce a risalire sino al quarto posto finale. La vittoria rimane lontana ma Seb chiude a 5 secondi da Hamilton con le Red Bull (Verstappen settimo) sempre distanti, un buon viatico per la chiusura di campionato: il pubblico di Monza ha apprezzato, commuovendo sia Vettel che i due della Mercedes.