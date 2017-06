Formula 1, Rosberg: "Impossibile avere un buon rapporto con Hamilton"

Nonostante la stretta di mano sul podio di Abu Dhabi, a Mondiale ormai finito, non è una novità che il rapporto tra Rosberg e Hamilton non sia idilliaco: "Lewis è uno dei migliori piloti di tutti i tempi, è al massimo livello. Da giovani siamo stati amici, e questo aiuta a rispettarci, ma adesso è impossibile avere buoni rapporti - le parole del tedesco - : siamo nella stessa squadra e lottiamo per il titolo, sarà sempre difficile tra di noi".



"Non so come si senta adesso lui - ha continuato Nico, durante la festa che gli hanno riservato a Wiesbaden, sua città natale - ma so come mi sono sentito io nel 2014 e nel 2015 (quando Hamilton vinse il titolo, ndr). Per me fu difficile sopportare e ora lui avrà bisogno di un po' di tempo per elaborare la cosa".