Formula 1, Ricciardo vince in Malesia ma sorride anche Rosberg

Doppietta Red Bull nel Gran Premio della Malesia di Formula 1. Daniel Ricciardo ha vinto la gara sul circuito di Sepang davanti al compagno di scuderia Max Verstappen ed alla Mercedes di Nico Rosberg che ha approfittato del ritiro di Hamilton dopo essere scivolato fino alla ultima posizione per il contatto al via con Vettel.



Quarta la Ferrari di Kimi Raikkonen, mentre Sebastian Vettel è stato costretto al ritiro alla prima curva dopo essere andato lungo e aver tamponato Rosberg (il tedesco è stato punito per questa manovra e partirà 3 posizioni indietro rispetto al risultato ottenuto in qualifica nel gp di Suzuka). Stessa sorte per Lewis Hamilton, che dopo una gara da dominatore si è dovuto arrendere per un problema al motore e, a cinque gare dal termine, è a 23 punti dal compagno di squadra in vetta al Mondiale. Con la doppietta Red Bull, le Frecce d'Argento rinviano l'appuntamento per la matematica conquista del mondiale costruttori mentre la Ferrari vede allontanarsi il secondo posto.



Bottas (Williams) quinto ha preceduto la Force India di Perez e la McLaren di Alonso. Ottavo posto per la Force India di Hulkenberg davanti all'altra McLaren di Button (al 300° gran premio in carriera) ed alla Renault di Palmer che chiude la top ten.

HAMILTON: "SENTO MOLTO DOLORE"

''Non solo il motore, ma ci mancava qualcosina ad ogni giro''. Alla fine del GP della Malesia, Raikkonen è deluso: ''Ci mancava la velocità pura ed avevo la macchina un po' danneggiata quando Rosberg mi ha superato. E' stata la miglior gara che potessimo fare".



Ancor più amareggiato Hamilton: ''Sento molto dolore, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Solo un motore Mercedes è esploso degli otto in pista, credo ci sia qualcosa che non vada. Forse qualcuno non vuole che vinca il Mondiale". Difficile gurdara la classifica , non c'è nulla che possa fare e lavorare a testa bassa''.



''Non credo nel karma ma è andata in modo opposto a Montecarlo e finalmente siamo riusciti a vincere. Ringrazio tutti, mia madre e mia sorella" festeggia invece Ricciardo.