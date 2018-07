Formula 1, pole Hamilton a Silverstone: Vettel preceduto di 44 millesimi

Al termine di qualifiche equlibratissime Lewis Hamilton (Mercedes) ha conquistato la pole position (la sesta, è record) del Gp di Gran Bretagna. Con il tempo di 1'25''892, il britannico ha preceduto il rivale per il titolo (al momento in testa alla classifica con un punto di vantaggio), il ferrarista Sebastian Vettel, staccato di 44 millesimi (1'25''936), e l'altra Rossa di Kimi Raikkonen (1'25''990). Quarto tempo e seconda fila per Valtteri Bottas, terza per le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo. In quarta fila partiranno le Haas di Kevin Magnussen e Romain Grosjean. Nono tempo e quinta per Charles Leclerc con la Sauber e decimo per Ocon (Force India).

Q3 CLASSIFICATION: What a battle between the title rivals #BritishGP #F1 pic.twitter.com/4NuZukfWLq — Formula 1 (@F1) 7 luglio 2018

PER HAMILTON POLE POSITION NUMERO 50 CON LA MERCEDES