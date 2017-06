Formula 1: Mercedes, Nico Rosberg annuncia il ritiro

Nico Rosberg si ritira dalla Formula 1: il campione del mondo lo ha annunciato al Gala della Fia di Vienna, dove vengono assegnati i premi di fine stagione. "Dopo 25 anni di gare, ho raggiunto il mio sogno: quello di essere il campione del mondo. Con il duro lavoro, la sofferenza, i sacrifici, era il mio obiettivo. E ora ce l'ho fatta. Ho scalato la montagna. E sono in cima, mi sento bene. La mia più grande emozione è vedere la vostra gratitudine e il supporto di ognuno di voi per far sì che tutto questo sia potuto accadere", questo l'incipit del suo lungo messaggio. II tedesco lascia la F1 dopo aver conquistato 30 pole position, ottenuto 57 podi e vinto 23 GP in 206 corse in carriera.



"È stata un'esperienza incredibile qualcosa che ricorderò per sempre - continua Rosberg - Certo è stato anche molto difficile, specie negli ultimi due anni con le sconfitte patite contro Lewis, momenti davvero difficili che hanno dato una spinta alle mie motivazioni in un modo che non credevo fosse possibile per tornare a combattere e a realizzare il mio sogno. Quando ho vinto la corsa a Suzuka, avevo il titolo nelle mie mani. La pressione era aumentata e ho iniziato a pensare da lì di ritirarmi dal motorsport da campione del mondo. Domenica mattina ad Abu Dhabi sapevo che quella corsa sarebbe potuta essere l’ultima della mia carriera. E prima della gara ho sentito improvvisamente che tutto era chiaro e giusto. Volevo gustarmi dall’interno ogni secondo del fatto che quella sarebbe stata la mia ultima gara, e quando i semafori si sono spenti è diventata la corsa più intensa della mia carriera. Lunedì mattina mi sono deciso in modo definitivo a fare questo passo".