Formula 1, Massa-Williams libera Bottas alla Mercedes

Il gioco a incastri del mercato dei piloti di Formula 1 si avvicina a soluzione. Nel giorno dell'annuncio di Pascal Wehrlein alla Sauber e di Felipe Massa che torna sulle sue promesse di ritiro e ri-abbraccia la Williams, gli indizi che portano all'ingaggio di Valtteri Bottas come compagno di squadra di Hamilton alla Mercedes sono diventati prove.



La stessa scuderia anglo-tedesca ha postato su Twitter un'immagine indicativa: accasati Wehrelin e Massa, chi altro rimane da ingaggiare? Bottas, ovvio. Tanto che successivamente la Williams ha "bruciato" Brackley annunciando che l'ingaggio di Massa "lascia libero Bottas di andare alla Mercedes".

Obrigado a todos pelo carinho e apoio,a @WilliamsRacing pela confiança, Estou de volta. Thanks for all the kind message, i'm back!! pic.twitter.com/CTuP0rO4NG