Formula 1, Massa dice basta: "A fine stagione mi ritiro"

Due Gran Premi nel finale di stagione, e Felipe Massa dirà addio alla Formula Uno. L'annuncio arriva dallo stesso pilota brasiliano, attraverso un video sui profili social. "Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto con grande affetto, famiglia tifosi e sponsor - dice l'ex ferrarista - Continuate a seguirmi e sostenermi, in altre categorie, in altri campionati".



Massa, 36 anni, l'esordio in Formula 1 nel 2002, con un messaggio in brasiliano e uno in inglese ricorda che già lo scorso anno aveva detto addio, "ma su richiesta della Williams ho proseguito per un'altra stagione: ora Interlagos ed Abu Dhabi saranno le mie ultime due gare in Formula 1"

Thanks for all the support ! Love you guys 😉 Un post condiviso da Felipe Massa (@massafelipe19) in data: 4 Nov 2017 alle ore 04:59 PDT