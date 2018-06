Formula 1, Marquez in pista a Zeltweg con la Red Bull

Marc Marquez è ancora a tre mondiali di distanza da Valentino Rossi ma intanto colma una "lacuna" rispetto al Dottore: anche lui è riuscito a salire su una vettura di Formula 1. Lo spagnolo infatti ha potuto guidare una Toro Rosso motorizzata Honda ("gancio" con la sua scuderia in MotoGP) sul circuito austriaco di Zeltweg grazie alla partnership con Red Bull, che consentirà anche al nostro Tony Cairoli, iridato MXGP, di provare l'ebbrezza di una monoposto nella giornata di mercoledì. Forse Marquez proverà a fare come Surtees, unico pilota nella storia ad aver vinto un titolo nel motomondiale (sette tra il 1958 e il 1960) che in F1 (1964)