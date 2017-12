Formula 1, l'indiscrezione shock di Rosberg: "Hamilton pensa al ritiro"

Clamorosa rivelazione di Nico Rosberg. L'ex pilota tedesco ed ex compagno di squadra di Hamilton ha rivelato all'agenzia Dpa: "Lewis sta pensando al ritiro. Quest'anno mi ha detto che non vuole più passare tanto tempo a viaggiare. Una frase che non mi avrebbe detto se non gli fosse già balenata un po' l'idea di abbandonare le gare".



Il 32enne inglese, che ha appena conquistato il quarto titolo mondiale della su carriera, potrebbe dunque dire basta (il suo contratto con la Mercedes scade nel 2018) e del resto prima dell'ultimo Gp di Abu Dhabi aveva dichiarato: "Con queste lunghe stagioni, rimanere in Formula 1 sarà sempre più difficile ed estenuante". Queste parole ora sembrano assumere un significato ben preciso...