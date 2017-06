Formula 1, "l'alba di una nuova era". E Vettel si coccola "Gina"

Le speranze della Ferrari di tornare grande e la pretattica della Mercedes. A cinque giorni dalla prima luce verde del Mondiale di Formula 1 sale l'attesa tra tifosi, appassionati e addetti ai lavori per conoscere i veri rapporti di forza tra le big del Circus. Il leitmotiv è sempre lo stesso: quello che sta per partire si tramuterà in un ennesimo monomarca Mercedes oppure vedremo finalmente battaglia tra i campioni del mondo, una Red Bull apparsa un po' in ritardo e una Ferrari laureatasi campione d'inverno dopo i test conclusi a pieni voti a Montmelò? Una SF70H che ha ricevuto il consueto nome di battesimo da Sebastian Vettel: il tedesco chiamerà la sua Rossa 'Gina' che come riporta - Bild sport - sarebbe il diminutivo di Regina.



A giudicare dalle ultime dichiarazioni del team principal della Mercedes Toto Wolff le speranze della Rossa di riuscire davvero a tornare protagonista sembrano concrete, ma le parole degli avversari della Ferrari sono un conto, i fatti in pista certamente un altro. ''È l'alba di una nuova era, per più ragioni. È la prima volta che la Formula 1 ha cambiato regole per rendere le macchine più veloci. Abbiamo anche una nuova struttura manageriale che ci osserva. Nel nostro team, poi, abbiamo registrato alcune variazioni di personale importanti durante l'inverno. Rispettiamo gli avversari e se non saremo i più veloci lavoreremo per tornare a esserlo".