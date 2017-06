Formula 1, Hamilton vince a Montmelò, Vettel è secondo

Sebastian Vettel si arrende: a Montmelò, dopo una Gran Premio a lungo meraviglioso, vince Lewis Hamilton che torna così sul gradino più alto del podio e si porta a -6 dal pilota della Ferrari nella classifica del Mondiale. Fuori gli altri due big: Raikkonen è stato coinvolto in un incidente in partenza ed è stato costretto subito al ritiro, la Mercedes di Bottas si è fermata per un problema al motoro. Sul podio, così, finisce la Red Bull di Ricciardo, mentre le Force India di Perez e Ocon ottengono il 4° e il 5° posto, per entrambi i migliori risultati stagionali.



Corsa entusiasmante in Spagna, sin dal primo giro: il guizzo in partenza, infatti, consente a Sebastian Vettel di andare in testa, dove resta fino al 15° giro, quando si ferma per la prima volta ai box. Il ferrarista torna al comando al 25° giro con un sorpasso a Bottas e resta davanti anche dopo il secondo pit stop, ma a quel punto Hamilton è molto più vicino e giro dopo giro prepara l'attacco a Vettel. Attacco che riesce al 44° giro quando il britannico brucia Vettel sul rettilineo finale sorpassandolo all'esterno. La corsa finisce praticamente qui perché pian piano il vantaggio di Hamilton sul ferrarista aumenta.