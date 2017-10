Formula 1, Hamilton trionfa in Giappone. È lo scatto decisivo: +59

Giornata trionfale per Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes vince per la quarta volta il Gp del Giappone e vola a +59 nella classifica del Mondiale approfittando nel migliroe dei modi del ritiro di Sebastian Vettel al quinto giro. A quattro gare della fine sono 306 i punti per il britannico contro i 247 del tedesco della Ferrari.



Sul podio a Suzuka i piloti della Red Bull Max Verstappen, secondo, e Daniel Ricciardo, terzo. Quarto l'altro pilota Mercedes, Valtteri Bottas, che ha preceduto Kimi Raikkonen, quinto. A punti sono andati anche Sebastien Ocon e Sergio Perez, rispettivamente sesto e settimo con la Force India, Kevin Magnussen e Romain Grosjean, ottavo e nono con la Haas. Decimo posto per Felipe Massa con la Williams.

HAMILTON: "LAVORO ECCEZIONALE DEL TEAM"

Lewis Hamilton si gode il successo a Suzuka e la fuga mondiale: "Oggi è una giornata splendida: il lavoro del team è stato eccezionale. La classifica? Potevo solo sognare di avere un vantaggio simile a questo punto. Le Ferrari sono state avversarie dure per tutto l'anno, ma noi abbiamo avuto un'affidabilità incredibile". Non è stato però facile avere la meglio su Verstappen: "Le Red Bull sembravano davvero veloci oggi, dopo l'ultima virtual safety car le gomme erano fredde e avevo traffico davanti, sentivo Max alle spalle, ma sono riuscito a tenerlo a bada in qualche modo".